المحلة الكبرى - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مفاجأة مدوية بتعادله مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم “الخميس باستاد المحلة ضمن منافسات الأسبوع ال` 26 لبطولة الدوري الممتاز .

وسجل طنطا هدفا ألغاه الحكم, ووصل أكثر من مرة إلى مرمى الزمالك وطالب لاعبوه بركلتي جزاء في حين لم يظهر الزمالك خطورته سوى بتسديدة في العارضة من أحمد رفعت.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 47 نقطة في المركز الثالث ليصبح الفارق مع المقاصة الثاني 13 نقطة وكلاهما خاض 26 مباراة ويصبح بعيدا عن صدارة الأهلي بفارق 20 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للأهلي كما ارتفع رصيد طنطا إلى 25 نقطة في المركز الــ 13 في ترتيب المسابقة.

جاءت المباراة متوسطة وبدأ الزمالك المباراة بمحاولات لاختراق دفاعات طنطا لكنه فوجئ بمحاولات المضيف المستمرة للتقدم هجوميا وعدم التراجع للدفاع لتمر الربع ساعة الأولى بلا تفوق حقيقي لأي من الجانبين وتصبح المنافسة بينهما من أجل امتلاك الكرة.