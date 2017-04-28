القاهرة - أ ش أ

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة أن العلاقات بين مصر والفاتيكان تتسم بالصداقة والتقدير والتعاون.

وأكد البابا فرنسيس – في كلمته التي ألقاها أمام جلسة حوار بحضور بابا الفاتيكان بفندق الماسة – ” إن أرض مصر تعني الكثير لتاريخ البشرية ولتقاليد الكنيسة، وما زلنا ننبهر أمام آثارها فمصر هي أم الدنيا.. مشيرا إلى أن اسم مصر ورد عدة مرات في الكتاب المقدس.

وأضاف أنه في اليوم الحاضر ترحب مصر بالعديد من اللاجئين القادمين من بلدان متعددة مثل السودان وإريتريا وسوريا والعراق..وتحاول مصر أن تدمج هؤلاء في المجتمع من خلال جهود كبيرة تبذل.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وبين البلدان التي تبحث عن حلول للمشاكل المعقدة لتفادي الانحدار في دوامة عنف أكثر خطورة مثل العنف الأعمى وغير الإنساني، والناتج عن الرغبات الجامحة للسلطة وتجارة الأسلحة والمشاكل الاجتماعية الخطيرة والتطرف الديني.

وأكد أن لدى مصر واجب فريد في تقوية وتعزيز السلام في المنطقة، رغم أن مصر تعاني من العنف الذي تسبب للعديد من الأسر في الألم، كما عانى أيضا العديد من الشباب ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة والمواطنين المسيحيين وآخرين مجهولين سقطوا جميعا نتيجة لأعمال إرهابية مختلفة، بالإضافة إلى عمليات القتلى التي أدت إلى تهجير المسحيين في شمال سيناء.

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