اخبار مصر -ايناس منصور

صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام انه انطلاقا من حرص الاعلام الوطني على دوره فى القيام بالتغطية الاعلامية للأحداث الهامة والمؤتمرات الوطنية قامت شاشات واذاعات الهيئة بتغطية فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، وشباب مصر بهدف زيادة وعى المواطن المصري بخطط الاصلاح الاقتصادي من مشروعات تنموية فى كافة المجالات

وأثنى زين على المجهود الرائع الذي بذل فى التغطيات الحية والمباشرة موجها التحيه والشكر لكافة فرق العمل من مذيعين ومراسلين وفنيين واداريين من قطاعات الهئية مسموع ومرئى

وأشار زين الى استعدادات الهئية للقيام بالتغطية الاعلامية للزيارة الهامة والتاريخية لبابا الفاتيكان البابا فرنسيس ، لمصر والتى تأتى فى الوقت الذى يمثل فيه الإرهاب الأسود الاختبار الأكبر للحوار بين الأديان

كما أشار إلى الاستعدادات للاحتفال بعيد العمال هذه المناسبة القومية التى نوجه فيها تحية اعزاز وتقدير لعمال مصر اليد التى تبنى وتصنع مستقبل وتنمية الوطن في مختلف المجالات