القاهرة - أ ش أ

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن زيارة بابا الفاتيكان التاريخية تعد دعم ومساندة لمصر التي تحارب الإرهاب والتطرف والعنف ودعم للشعب المصري أيضا الذي يقف صامدا مصطفا مدافعا عن قيم الإنسانية والإخاء

وأضافت غادة والي في تصريح لها بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان اليوم أن مصر كانت وستظل واحة سلام و محبة منذ فجر التاريخ و لأبد الآبدين وأنها مهد الأديان السماوية والتي احتضنت الرسل والعائلة المقدسة والتي تدق في سمائها أجراس الكنائس ويصدح فيها الآذان ترحب بمسلميها ومسيحييها بكل الحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.