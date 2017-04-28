القاهرة - أ ش أ

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

بسم الله الرحمن الرحيم.. قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان..

فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ..

السيادات والسادة ..

اسمحوا لي في البداية أن أجدد الترحيب بقداسة البابا فرنسيس في أرض مصر ضيفا عزيزا وشخصية فريدة وقيادة دينية وروحية ذات مكانة رفيعة يجلها الملايين من البشر في كافة أنحاء العالم من كافة الأديان على حد سواء.

يطيب لي أن أؤكد كل الاعتزاز والتقدير لشخص قداسة البابا ومواقفه الإنسانية النبيلة التي تفتح طاقة الأمل في نفوس البشر تجمع ولا تفرق .. توحد ولا تشتت..تزرع الخير والأمل في قلوب الناس ..وتنزع الشر واليأس من حياتهم. انني أؤكد لكم قداسة البابا أن موافقكم التي تقوم بتشجيع التسامح والسلام والتعايش بين جميع الأمم هو موضع إعجاب واحترام .. انني أذكر بكل تقدير لقائي الأول بقداستكم في الفاتيكان في نوفمبر 2014 وأتذكر بامتنان انني استمعت لرؤياتكم التي تدل على بصيرة ثاقبة ..تنبع من روحي متشبعة بالإيمان بقدرة البشر على فعل الخير ومتمتعة بحكمة عميقة تدرك أهمية التعامل مع تعقيدات واقع صعب من منطلق العمل على بلوغ الأهداف النبيلة التي تحفظ للبشر إنسانيتهم وتشيع العدل والسلام الخير بينهم.

أرحب بكم قداسة البابا في أرض مصر الطيبة التي سطرت على مدار الزمن أصول مضيئة في تاريخ الإنسانية والتي مزجت بعبقرية متفردة بين رسالات السماء إلى البشر وبين ما انتجه هؤلاء البشر من حضارة وثقافة ليخرج إلى العالم نورا يضيء معالم الطريق نحو السلام والعمران والتسامح بين كافة بني البشر.

وعلى مر العصور كانت هذه الأرض المباركة حاضنة للتنوع الحضاري والديني والثقافي وموطنا لشعب طيب الأعراق يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وبأن رحمة الخالق عز وجل تسع البشر جميعا من كل الأجناس والعقائد.