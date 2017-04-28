البابا فرنسيس يشكر الرئيس السيسي على دعوته لزيارة القاهرة 28-4-2017 2017/04/28 - 18:13 البابا فرنسيس يشكر الرئيس السيسي على دعوته لزيارة القاهرة 28-4-20172017-04-28T18:13:12+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يرحب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة 28-4-2017 كلمة البابا فرنسيس أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-2017 كلمة شيخ الأزهر أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-2017 إجراءات أمنية مشددة لتأمين زيارة البابا فرنسيس لمصر 28-4-2017 البابا فرنسيس يصل مشيخة الأزهر 28-4-2017 الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الحبر الأعظم البابا فرنسيس 28-4-2017
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