اخبار مصر - شيرين حسين

رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر، مؤكدة أنها أبلغ رسالة للعالم علي استقرار الأوضاع واستتباب الحالة الأمنية في مصر.

وقدمت مكرم تحية تقدير وثناء علي قرار البابا فرنسيس تنفيذ الزيارة في موعدها المحدد، بما يظهر مساندة من الفاتيكان إلي جانب مصر في معركتها ضد الإرهاب، ويعطي رسالة قوية للخارج تفيد أن مصر تعمل بالفعل إلي إقرار الأمن والسلام في المنطقة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلي الأجواء المرحبة بزيارة البابا من قبل المصريين جميعا، والحماسة التي تغمر البلاد علي المستوي الرسمي والشعبي للترحيب بالقيادة الدينية البارزة، لافتة إلي أن زيارة البابا فرنسيس بركة كبيرة لمصر وتحمل السلام من مصر السلام وتنقل رسالة خير ومحبة من مصر مهد الاديان وأرض السلام للعالم أجمع.