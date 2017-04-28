كلمة البابا فرنسيس أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-2017 2017/04/28 - 17:13 كلمة البابا فرنسيس أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-20172017-04-28T17:13:33+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة كلمة شيخ الأزهر أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-2017 إجراءات أمنية مشددة لتأمين زيارة البابا فرنسيس لمصر 28-4-2017 البابا فرنسيس يصل مشيخة الأزهر 28-4-2017 الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الحبر الأعظم البابا فرنسيس 28-4-2017 البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصل القاهرة فى مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين 28-4-2017 الرئيس السيسي يشارك في جلسة محاكاة الدولة المصرية
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