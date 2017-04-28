القاهرة - أ ش أ

أكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي شيرين شمس, أن النادي متمسك بحقه في خوض مبارياته الإفريقية وسط حضور 30 ألف مشجع, خصوصا أن الأمن سبق أن وافق على إقامة مباريات الفريق على استاد السلام في حضور 5 آلاف متفرج.

وأضاف “طالما تم نقل مباريات الفريق إلى الإسكندرية, فإن الأهلي يتمسك بحقه في حضور العدد المناسب من الجماهير; للشد من أزر الفريق خاصة أن الأهلي يسعى للفوز باللقب الإفريقي هذا العام للعودة لتمثيل مصر في كأس العالم للأندية”.

وأوضح شمس أن الأهلي وافق على اللعب في استاد برج العرب بدلا من ملعب السلام بعد طلب الجهات الأمنية تقديرا للظروف الحالية في البلاد, لكن في نفس الوقت الأهلي متمسك بحقه في اللعب وسط العدد المناسب من مشجعيه وليس 5 آلاف كما طلب الأمن.

وأشار المدير التنفيذي إلي أن الأهلي خاطب الأمن من أجل زيادة عدد الجماهير إلى 30 ألفاً للحفاظ على حق جماهيره في مؤازرة فريقها, خصوصا أن ملعب برج العرب يسهل فيه تأمين حضور الجماهير بأعداد كبيرة.

علي جانب أخر قال شيرين شمس إنه تلقى خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة يفيد بتعديل توقيت مباراتي الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش والنصر للتعدين بالجولتين الــ 26 و27 بالدوري موضحا أن مباراة الجيش ستقام يوم الخميس 4 مايو في تمام الساعة السابعة بدلاً من الميعاد السابق الثلاثاء 2 مايو وأن مباراة النصر للتعدين ستقام في السادسة والربع مساء الاثنين المقبل بدلا من الثامنة والنصف.