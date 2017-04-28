القاهرة - أ ش أ

أعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن شكره للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن حضور فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للسلام تلبية لدعوة الأزهر الشريف.

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف- في مستهل كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر العالمي للسلام-إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الإرهاب في مصر والعالم .

وأكد الطيب”إن تجارة السلاح وتسويقه وضمان تشغيل مصانع الموت سبب غياب السلام في العالم “..مضيفا أن السلام العالمي أصبح الفردوس المفقود رغم كل المتاجرات العالمية.

وأكد الدكتور أحمد الطيب على أنه لا حل للمشكلات التي يعاني منها العالم إلا من خلال إعادة الوعي برسالات السماوات.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان مما علق بها من فهم مغلوط وتدين كاذب.

وطالب فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين بإعادة الوعى برسالات السماء ونشر القيم الأخلاقية والإنسانية وإبراز قيمة السلام والعدل والمساواة واحترام الإنسان مهما كان دينه أو عرقه.

وطالب الطيب فى كلمته فى مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور قداسة البابا فرنسيس بتنقية صور الأديان مما علق بها من أي أشياء تحث على العنف والتأكيد على القيم الأخلاقية بالأديان وإبعاد عنها أي دعاوى للعنف أو الإرهاب.

وقال ليس الإسلام أو المسيحية أو اليهودية دين إرهاب وأن كل الأعمال التي يتم القيام بها باسم تلك الأديان بعيدة جدا عن قيم تلك الأديان منتقدا ما يتعرض له الفلسطينيون من ممارسات.

وأشار لأهمية زيارة البابا فرنسيس لمصر وعقد مؤتمر الأزهر العالمي للسلام في ظل ضياع السلام في العديد من الدول بسبب الصراعات.

وانتقد الطيب تجاهل الحضارة الحديثة للقيم الدينية وأهمها قيم الأخوة والتعارف بين الناس والتذكير بأن الخلق عيال الله واحبهم لله انفعهم للناس حتى لا نعيش في غابة.

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