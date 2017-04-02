القاهرة - أ ش أ

إعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغ 15 مليون جنيه بشكل إضافي لتأهيل وتطوير 43 مدرسة على غرار النموذج الياباني في التعليم ضمن خطة العام المالي الحالي 2016 / 2017, وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الجمعة أن ذلك يأتي في إطار توجهها لزيادة الاستثمارات العامة في قطاع التنمية البشرية, خاصة التعليم والمستهدف زيادة الاستثمارات العامة له بنسبة 12% في موازنة 2017 – 2018, مقارنة بالموازنة الحالية.

وأضافت أن التوسع في تمويل المدارس التي تطبق النظام الياباني يأتي في إطار مشروع الشراكة المصرية اليابانية للتعليم, الذي تطبقه وزارة التعليم ومؤسسة “الجايكا” اليابانية كثمرة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان وإطلاعه على التجربة اليابانية, باعتبارها من أفضل الأنظمة عالميا في التعليم ما قبل الجامعي.

وأفادت الوزارة بأن مشروع الشراكة مع اليابان يشمل التركيز على مستحدثات النظم التعليمية والإدارة المدرسية في اليابان وتطبيقها في مدارس مصر, اعتمادا على الخبرة اليابانية في تطوير التعليم.