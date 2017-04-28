بالفيديو..البابا فرنسيس يصل إلى مشيخة الأزهر الشريف 2017/04/28 - 15:52 بالفيديو..البابا فرنسيس يصل إلى مشيخة الأزهر الشريف2017-04-28T15:56:00+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة-اخبار مصر وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بصحبة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف . https:// البابا فرنسيس, مشيخة الأزهر الشريف أقرأ أيضا: بابا الفاتيكان ..فى ضيافة ارض السلام في عيد الفصح..البابا فرنسيس يدعو للسلام في سوريا بابا الفاتيكان يمنح مائة ألف يورو لمدينة حلب السورية بابا الفاتيكان: لن استعين بمركبات مصفحة في رحلاتي رغم المخاطر أولاند يلتقي بالبابا فرنسيس لشكره على تضامنه مع الشعب الفرنسي الفاتيكان “يدين بأقسى العبارات” اعتداء نيس
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