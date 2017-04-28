القاهرة- أ ش أ

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه تم اختيار يوم 13مايو موعداً لمواجهة الأهلي الإفريقية الأولى والتي ستقام في برج العرب أمام فريق زاناكو الزامبي في دور الــ 16من دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الأهلي الاتحاد الإفريقي بهذا الموعد بالإضافة إلى تغيير ملعب المباراة من السلام إلى إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلي جانب اخر يغادر الدكتور عبدالمجيد إبراهيم طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى الكاميرون لحضور مؤتمر اللجنة الطبية لــ “الكاف” للأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويستمر المؤتمر لمدة 4أيام قبل أن يعود طبيب الأهلي إلى القاهرة الخميس المقبل.