البابا فرنسيس يصل مشيخة الأزهر 28-4-2017 2017/04/28 - 15:47 البابا فرنسيس يصل مشيخة الأزهر 28-4-20172017-04-28T15:47:29+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الحبر الأعظم البابا فرنسيس 28-4-2017 البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يصل القاهرة فى مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين 28-4-2017 الرئيس السيسي يشارك في جلسة محاكاة الدولة المصرية الرئيس السيسي يشهد فاعليات جلسة محاكاة مراحل الإقتصاد المصري الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمدينة الإسماعيلية الجديدة ختام فعاليات التدريب البحري تحية النسر 2017 بالبحر الأحمر
أضف تعليقاً