دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سبع سفن منها 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15 سفينة بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة 2456 طن قمح و131 سيارة بحمولة 6198 طن قمح. وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 98 ألفا و737 طنا فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و413 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 6 آلاف و500 طن فوسفات و1850 طن يوريا و6 آلاف طن ميثانول و500 طن مولاس.