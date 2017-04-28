كفرالشيخ - أ ش أ

أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، قرارا بحظر نقل القمح المنتج محليا داخل محافظة كفرالشيخ لموسم 2017، خارج حدود المحافظة، عدا القمح التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، المنقول بسيارات الشركة،واى جهات اخرى،بعد الحصول على التصريح بالنقل من مديريتى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بكفرالشيخ،على أن يتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها بالمخالفة إلى الشون والصوامع التابعة للجهات المسوقة بالمحافظة.

وبحسب بيان للمحافظة،شمل قرار محافظ كفرالشيخ أن يتم صرف قيمة الكميات التي يتم ضبطها وتوريدها لحائزها بالأسعار المحددة طبقا لقرار وزير الزراعة المنظم لذلك مع خصم 20% من قيمة السعر كمصروفات إدارية، وتسلم كميات الاقماح المضبوطة الى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا،أو بنك التنمية والائتمان الزراعى،أو الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تكثيف الرقابة،من خلال مباحث التموين ومديرية التموين،على منافذ المحافظة المشتركة مع المحافظات المجاورة لمنع خروج الاقماح المنتجة محليا الى خارج حدود المحافظة، وتطبيق القانون.