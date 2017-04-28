الرئيس السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية 2017/04/28 - 15:33 الرئيس السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية2017-04-28T15:33:17+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات موضوعات مشابهة مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السيسي في جلسة “محاكاة الاقتصاد المصري” حوار لموقع ” أخبار مصر “عن نتائج مؤتمر الشباب مع الدكتور أيمن الدهشان والمهندس روماني رزق الله السيسى فى جولة تفقدية في مدينة الإسماعيلية الجديدة مشاركات الرئيس في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرئيس يشارك في جلسة “آفاق التنمية في قطاعي النقل والإسكان ومحور قناة السويس”
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