برلين (أ ف ب)

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة في صحيفة ألمانية وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل وقال انه يفتقد للإحساس بعد أن ألغى لقاء معه لرفض الوزير الألماني الغاء لقائه مع منظمتين حقوقيتين اسرائيليتين.

وقال نتانياهو لصحيفة “بيلد” الألمانية “أنا لا أستقبل أي دبلوماسي من بلد آخر يزور إسرائيل ويلتقي منظمات تصف جنودنا بأنهم مجرمو حرب”، واصفا السعي للقاء منظمات حقوقية في وقت مماثل ينم عن افتقاد للإحساس.

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي غضب من غابرييل الذي التقى ممثلين عن منظمتي “بتسيلم” و”كسر الصمت” في حين احيت اسرائيل ذكرى ضحايا المحرقة النازية.

وترصد منظّمة “كسر الصمت” انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بينما تنشط “بتسيلم” في توثيق الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدفاع عن حقوق الإنسان وتعارض بشدة بناء المستوطنات الإسرائيلية.