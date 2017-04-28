القاهرة - أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية شن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار شهر – عن تنفيذ مليون و108 آلاف و133 حكما قضائيا متنوعاً شمل تنفيذ 6 آلاف و763 حكما جنائية ، و438 ألفا و647 حكم حبس جزئي ، 80 ألفا و106 حكم حبس مستأنف و 461 ألفا و139 أحكام غرامات و121 ألفا و 478 أحكام مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق, ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية..