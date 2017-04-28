نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة-اخبار مصر
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان
ارتفاع في درجات الحرارة السبت…والعظمى بالقاهرة 33
النواب يدعم الاتفاقات المتبادلة مع الصين
حجازي يستعرض تجربة التعليم المجتمعي
السيسي يشهد احتفالية عيد العمال الأحد
تعريفة الطاقة الجديدة تحقق طفرة في تدوير المخلفات
الكاتدرائية ومطار القاهرة يتزينان استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان
لقاءات المحبة والسلام.. فيديو حول العلاقات بين مصر والفاتيكان
خطاب : لابد من مراعاة التناوب الجغرافي في رئاسة اليونسكو
بابا الفاتيكان يصل اليوم الى القاهرة
بابا الفاتيكان يغادر روما متوجها إلى القاهرة
صرف مستحقات متأخرة لمصريين بالسعودية
إنخفاض عجز الميزان التجاري 46 % حتى مارس
8400 ميجاوات.. زيادة احتياطية بإنتاج الكهرباء اليوم
توصيل الغاز الطبيعي للدلنجات وأبو المطامير
تداول 105 الاف طن قمح و فوسفات بميناء سفاجا
مقتل 4 من داعش في قصف جوي بالرمادي
القوات السورية تستعيد السيطرة على حقل نفطي
إسرائيل تخترق المياه والأجواء اللبنانية
الاتحاد الأوروبي يدين العنف ببرلمان مقدونيا
اردوغان يعتزم فتح صفحة جديدة مع ترامب
حشود عسكرية تركية تستعد للتوغل في سوريا
الصين وروسيا تعلنان رؤية مشتركة بشأن كوريا الشمالية
احباط هجوم انتحاري على معسكر للجيش باليمن
مقتل وإصابة العشرات من داعش باشتباكات غربي الموصل
مقتل 10 مدنيين في غارات على مستشفيين بريف ادلب
“طالبان” تهدد ببدء هجمات إرهابية ضد القوات الأجنبية بأفغانستان
احتجاز 4 مشتبه بهم في لندن ومقاطعة كنت
الصين تخطط لرحلات فضائية مأهولة
المسكنات سبب ثلث الوفيات بأمريكا
بروتين الصويا قد يخفف شدة التهاب الأمعاء
“ناني” الإماراتي يحصد الجائزة الرابعة
“أحب أطمنك” اغنية ترحب بزيارة بابا الفاتيكان
اكتشاف تمثال “بسماتيك الأول” .. في محاضرة ببرلين
زوجان يتسببان بهبوط اضطراي لطائرة بريطانية
موت كلب أليف بـ”الزرنيخ” يثير مطالب بحظر استخدامها
الأزهر ينشر فيديو حول الفاتيكان بمناسبة زيارة البابا
آرسنال يجدد اهتمامه بضم باكا نجم ميلان
خاميس بديلاً لروني فى مانشستر يونايتد
سيدات سلة الاهلي مع سبورتنج بنهائى كأس مصر
مباراتان بالدوري اليوم.. والزمالك في تحد أمام طنطا
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