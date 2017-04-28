القاهرة - أ ش أ

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة لمصر تستغرق يومين واستقبله المهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك البابا فرانسيس في وقت لاحق في الجلسة الختامية لمؤتمر السلام العالمي الذى بدأ أعماله أمس ويلقي كلمة في المؤتمر..وفى المساء يتوجه الى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية..كما يزور الكنيسة البطرسية في العباسية التى شهدت الحادث الإرهابي في نهاية العام الماضي للصلاة على روح الشهداء.

ويترأس بابا الفاتيكان غدا السبت قداس إلهي بمشاركة الاف الأقباط الكاثوليك بالقرية الاوليمية باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بمشاركة الطوائف الست للأقباط الكاثوليك في مصر وبحضور 25 لفا من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية ويتناول البابا الغداء بعد ذلك مع رجال الدين المسيحي والوفد المرافق كما يجرى بعض اللقاءات مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية التي تقيم له مراسم الوداع في ختام زيارته لمصر.