بكين في 28 أبريل /أ ش أ/

كشفت الصين أنها ستقوم بعدة رحلات فضائية مأهولة فى الفترة من عام 2019 إلى 2022, والتى سيتم خلالها بناء محطتها المدارية المأهولة.

وقال وانغ تشاو ياو, مدير المكتب المسئول عن البرامج الفضائية المأهولة فى الصين – في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ – “ان إرسال مركبة الشحن الفضائية تيان تشو – 1, والتى تعد أول مركبة صينية من نوعها, إلى الفضاء كان إنجازا هاما بالنسبة لخطة الصين لبناء المحطة المدارية الفضائية خاصة وأنه تم مساء أمس إنجاز آخر وهو نجاح أول عملية تزود بالوقود فى المدار بعد التحام المركبة بمختبر الفضاء الصينى تيانقونغ-2”.

وأشار وانغ إلى أن هذا النجاح الجديد يعنى أن الصين دخلت عصر المحطات الفضائية المأهولة.

وأكد المسئول الصينى أن البرنامج الخاص بإقامة المحطة الفضائية يتقدم باطراد حيث إن تكنولوجياته وخططه الرئيسية والاختبارات المتعلقة به قد انجزت بالفعل.

واستطرد قائلا إن رواد الفضاء الصينيين يستعدون من الآن للعصر الجديد, حيث سيتم إرسالهم فى المستقبل الى المحطة الفضائية فى رحلات تمتد ما بين ثلاثة الى ستة اشهر او حتى اطول.