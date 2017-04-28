القاهرة - أ ش أ

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي, اليوم (الجمعة) من ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية من الأحجار الكريمة لدي إنهاء إجرارات وصوله من الأراضي العربية السعودية.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة, إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط السعودية رقم 307 القادمة من جدة, اشتبه ايهاب عميرة مأمور الجمرك, في راكب مصرى, وطلب منه فتح احدي الحقائب, وعثر كل من خالد محمود محمد زايد ماموري الجمرك, علي عدد من الاظرف الورقية بين طيات الملابس وبفضها بمعرفة هاشم مصطفي مدير الحركة تبين وجود كمية كبيرة من الاحجار مختلفة الالوان بإجمالي 2.5 من الأحجار الكريمة.

وأضافت انه بعرض الواقعة علي عصام انور عطية مدير الجمرك, امر بتحرير محضر تهريب جمركي للراكب, وبعد العرض على سامي عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار أمر بحجز المضبوطات وعرض الراكب علي الشئون القانونية.