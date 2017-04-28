أخبار مصر- سماء المنياوي

انطلقت لليوم الثالث على التوالى فاعليات حملة طرق الأبواب بعنوان ” المرأة المصرية .. صانعة المستقبل ” بمحافظة البحر الأحمر ، حيث بدأت فعاليات اليوم الثالث من الحملة بمدينة رأس غارب بمناطق السقالة ومساكن العبور والتلفزيون وعمارات ال 608 والبلدة الأساسية والحراجية وعمارات الكمين ومنطقة الشويخات، حيث تم طرق أبواب 1101 سيدة فى هذه المناطق ليصبح أعداد السيدات المستفيدات خلال الثلاث أيام 3611 سيدة.

وفي بيان اصدره المجلس القومي للمرأة اليوم/ الجمعة اوضح ان حوالى 200 سيدة من المدينة شاركن في الملتقى، وتناول اللقاء الحديث عن التماسك الأسري وقبول الأخر فى إطار العلاقات الأسرية والأثار السلبية للطلاق والإنفصال على الأبناء وتم رصد المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية وتنوعها فى المدينة.

كما تناول اللقاء التعريف بقانون الأحوال الشخصية وسن الحضانة وضم الصغار وانواع الطلاق وأسباب المشاكل الأسرية من العنف الأسرى . وان الأم هى صمام الأمان لإستقرار وتماسك الأسرة كما يجب أن تتعاون الدولة وكافة مؤسساتها والمجتمع فى حماية المرأة من كافة مظاهر العنف ضدها مثال : زواج القاصرات ، ختان الإناث، حرمان المرأة من الميراث ،حرمان الفتاة من التعليم ،التحرش والعنف الجنسى، عدم توثيق الطلاق.