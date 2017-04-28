القاهرة - أ ش أ

أتمت القوات المسلحة كافة إجراءات التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين الزيارة الهامة لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، والوفد المرافق له إلى مصر.

وبدأت عناصر القوات المسلحة في رفع درجة الاستعداد والانتشار لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين زيارة البابا، وتنفيذ الكمائن والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة لتهيئة المناخ الملائم للأمن والاستقرار خلال الأنشطة والفعاليات التي من المقرر أن يشارك بها بابا الفاتيكان مع إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة.