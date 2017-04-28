القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والاتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة 18 والعظمى 33 ، وفى الإسكندرية 12 28 ، وفى مطروح 12 – 26 ،وفى بورسعيد 17 – 25 .