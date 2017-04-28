بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم /الجمعة/ بمقتل 4 مسلحين من تنظيم “داعش” في قصف جوي بمدينة راوه غربي محافظة الرمادي.

وقال المصدر – وفقا لقناة (العربية) الإخبارية – “إن طيران التحالف الدولي قصف, اليوم, عجلة لتنظيم داعش في مدينة راوه غرب الرمادي, مما أسفر عن تدميرها, ومقتل 4 مسلحين بينهم مسئول تصنيع العبوات الناسفة لمدينة راوه في داعش”.

وفي سياق متصل, أفاد المصدر أيضا بإصابة 3 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد, موضحا أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في منطقة أحمد السهيل جنوبي بغداد انفجرت, لدى مرور دورية للشرطة.