مقتل 4 من داعش في قصف جوي بالرمادي
بغداد - أ ش أ
أفاد مصدر عسكري عراقي اليوم /الجمعة/ بمقتل 4 مسلحين من تنظيم “داعش” في قصف جوي بمدينة راوه غربي محافظة الرمادي.
وقال المصدر – وفقا لقناة (العربية) الإخبارية – “إن طيران التحالف الدولي قصف, اليوم, عجلة لتنظيم داعش في مدينة راوه غرب الرمادي, مما أسفر عن تدميرها, ومقتل 4 مسلحين بينهم مسئول تصنيع العبوات الناسفة لمدينة راوه في داعش”.
وفي سياق متصل, أفاد المصدر أيضا بإصابة 3 عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد, موضحا أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في منطقة أحمد السهيل جنوبي بغداد انفجرت, لدى مرور دورية للشرطة.
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