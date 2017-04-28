ميلانو - أ ش أ

أبدى ارسنال الانجليزي، اهتمامه بالحصول على خدمات الكولومبي، كارلوس باكا، مهاجم ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وستعمل ادارة الجانرز بكل قوة خلال الصيف القادم من اجل ضم اللاعب وتعزيز الخط الامامي لصفوف المدرب الفرنسي ارسين فينجر، الذى حسمت الادارة قرار بقائه موسماً أخر على الاقل.

ويتردد أن ارسنال حاول ضم اللاعب فى انتقالات يناير، لكن المحاولة باءت بالفشلن لذلك يعتزم اتمام الصفقة فى الانتقالات الصيفية، مع وجود قرار نهائى للاعب بالرحيل من صفوف الروزينيرى.