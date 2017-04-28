بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين إسرائيليين اخترقا المياه الإقليمية اللبنانية, فيما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية.

وأوضح بيان للجيش اللبنانى أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 150 مترا, فيما اخترق زورق مماثل البقعة البحرية نفسها لمسافة 170 مترا ولمدة دقيقة واحدة.

وأضاف البيان أنه تجرى متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من ناحية أخرى قال الجيش اللبناني إن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب, ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.