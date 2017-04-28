القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تراجع عجز الميزان التجاري من12 مليار و 260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016، إلى6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار، بما يمثل 46.24 % انخفاضاً في العجز في الميزان التجاري .

جاء ذلك خلال أحدث تقرير تلقاه الوزير عن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال الربع الأول من عام2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .

وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من عام2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ؛ حيث سجلت5 مليارات و 519 مليون دولار، مقابل4 مليارات و 788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادةنسبتها 15.3%.

وفي المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 12 مليار و110 ملايين دولار، مقابل17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته 29 % .