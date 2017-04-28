اخبار مصر - وكالات

فاز الفيلم الإماراتي الوثائقي «ناني»، للمخرج بول جيمس دريسكول، بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقة جوائز الأفلام الأميركية لعام 2016.

وبهذا تصل حصيلة الفيلم إلى أربع جوائز، بعد فوزه الأربعاء الماضي بالجائزة الذهبية للفيلم الطويل في مسابقة هوليوود السينمائية، وجائزتين من مهرجان لوس أنجلوس للسينما المستقلة، هما: أفضل فيلم وثائقي، وجائزة الإلهام السينمائي للمرأة.

فيلم «ناني» من إخراج البريطاني بول جيمس دريسكول، عن فكرة للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، وإنتاج «أناسي للإنتاج الإعلامي»، وشارك في بطولته نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالعزيز الجسمي (بن باز)، كذلك شارك الموسيقي والمغني عمارة «بومبينو» مختاراً بأغنيته تيم تار.

وعبر 80 دقيقة، يقدم الفيلم تجربة أسرة إماراتية في أبوظبي، تستعين بمربية بريطانية بشكل مؤقت، لتساعدها على ترتيب برنامج الدراسة والأنشطة اليومي الخاص بأطفالها الستة، ما يؤدي إلى تجاذب وتنافر بين المربية والأطفال، خصوصاً عند تغيير عاداتهم اليومية.