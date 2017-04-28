أخبار مصر- سماء المنياوي

الحر.. الصيام.. السكر.. عند اجتماع هذه الثلاثة تحدث مشاكل صحية كبرى..

من هنا جاءت حملة “سكر كريم” التي اطلقتها اللجنة القومية لمكافحة السكر بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع احدى شركات الأدوية العالمية “أم إس دى مصر” لتوعية مرضى السكر خلال شهر رمضان في محاولة للحد من انتشار مرض السكر وتقليل مضاعفاته على المصابين به.

وأكد الدكتور صلاح الغزالى حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الخميس 27 ابريل 2017 أهمية التوعية بخطورة الإصابة بمرض السكر بالإضافة تقديم أفضل سبل العلاج للمصابين بالمرض وتابع : اجرت شركة “ام اس دي” 150 الف كشف مبكر على مواطنين للكشف عن السكر واضاف ان الابحاث أظهرت أن 14% لديهم سكر ولا يعلمون و25 % من الشعب المصرى لديهم الاستعداد للاصابة بالسكر.

وتابع رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة أن عدد المصريين المصابين بمرض السكر يبلغ ٨ ملايين مريض، مؤكدا احتماليه زيادة العدد إلى 15 مليونا بحلول عام 2040 واضاف ان العالم به 422 مليون مريض مصابا بالسكر مشيرا الى ان خلال 25 عاما سيكون المصابين بالسكر فى سن الانتاج وهذة ازمة قومية كبيرة.

وأشار الى ضرورة زيادة الوعى حول خطورة مرض السكر بالإضافة الى نشر ثقافة الفحص الشامل لمرضى السكر، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض فى العالم خاصة فى مصر ودول الخليج.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن الدين الإسلامي هو دين يُسر وليس عُسر، وتابع: من هنا تأتى أهمية توصيل وجهة النظر الدينية الصحيحة من خلال هذه الحملة التوعوية والتأكيد على توافر خيارات كثيرة لمرضى السكر خلال شهر رمضان الكريم وفقًا لحالتهم الصحية، حيث أنه من المشروع للمريض الإفطار فى شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميرى رزق، استشارى السكر والتغذية، أهمية مثل هذه الحملات التوعوية لمرضى السكرى بهدف إعلامهم بطرق إدارة مرضهم خلال شهر رمضان المبارك لاعتبارها تشكل تحدياً كبيراً لهم وللأطباء.

وأضاف الدكتور معز الشهدى، الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، أن الحملة تهدف الى تثقيف المواطنين وزيادة الوعى بأهمية وطرق الوقاية من مرض السكر من خلال استهداف الجمهور العام ومرضى السكر والأطباء والمتخصصين على حدٍ سواء.

وكشف الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر أن مرض السكر من الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة موضحا أن هناك 422 مليون شخص حول العالم مصاب بالسكر، وتابع أن 90 % من مرضى السكر يعانون من سكر النوع الثانى موضحا أن 70 % من مرضى القدم السكرى يتعرضون لبتر الأقدام، ولكن يمكن الحد من كل هذه المضاعفات بضبط السكر.

وأضاف أن عدد المصابين بالسكر حاليا فى مصر، 8 ملايين مصاب تقريبا علما بأن 50 % من المصابين بالسكر لا يعلمون إصابتهم بالمرض، وبالتالى يكونوا أكثر عرضة للمضاعفات بنسبة أكبر، مضيفا “لا نخشى الإصابة بالسكر ،ولكن نخشى من مضاعفات السكر مثل تأثيره على العين ،والقلب، والكلى ،والأعصاب، والشرايين، وجميع أجزاء الجسم”.

وتابع الحفناوى ان معهد السكر يخدم 1000 مريض فى العيادات الخارجية ولدينا تجهيزات كبيرة لتدخلات الطبية المتعلقة بمرض السكر مشيرا الى ان المعهد يجرى عمليات الكشف المبكر عن السكر فى مختلف المحافظات لافتا الى أن المعهد يوفر كافة البروتوكولات العلاجية للمرضى لافتا الى ان المعهد يعمل على تكثيف الخبرات العلمية من خلال الاطباء وتدريبهم علىىالبروتوكولات العلاجية .