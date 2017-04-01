بروكسل- أ ش أ

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم/ الجمعة أحداث العنف التي اجتاحت مقر البرلمان المقدوني, مشددا على ضرورة احترام البرلمان الذي يمثل “حجر الزاوية” للديمقراطية.

وأضافت ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني -في تصربحات نقلتها شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- إن “العنف غير مقبول خاصة عندما يحدث داخل بيت الديمقراطية”, مشيرة إلى أن الحادث يشكل أزمة حقيقية يمكن أن تتخذ منحى خطرا.

وكانت متظاهرون حاولوا اقتحام مقر البرلمان أمس الخميس اعتراضا على انتخاب عضو من أصل ألباني رئيسا له ما تطور إلى اشتباكات مع قوات الشرطة استمرت لساعات وأسفرت عن إصابة 77 شخصا بينهم 22 شرطيا وبرلمانيا.

يذكر أن مقدونيا كانت على شفا حرب أهلية خلال تمرد الأقلية الألبانية عام 2001 قبل أن تنجح وساطة دولية في نزع فتيل الأزمة. ويعد طلعت شافيزي أول سياسي من أصل ألباني يرأس البرلمان في مقدونيا منذ استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1991.