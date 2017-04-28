القاهرة - أخبار مصر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد غد الأحد الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان له، أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن أثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلاق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ومن المقرر أن يلقى السيسي كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والانتاج.

كما يلقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى كلمة عمال مصر، يؤكد فيها وحدة صفوف العمال خلف قيادة الرئيس السيسى، ويحدد القضايا المطلوب اتخاذ من جانب الحكومة.

ويشهد الاحتفال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظين وبعض السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة وبعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.