مدريد - أ ش أ

بات محسوماً انتقال خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الاسباني، الى صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي، فى الانتقالات الصيفية القادمة، ليحل محل الفتى الذهبي واين روني، في صفوف الشياطين الحمر الموسم القادم.

وأضافت صحيفة جون بالون الاسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حسم أمره بشأن ضم النجم الكولومبي، ويرى أنه الخيار النموذجي، ليحل محل روني، الذى تقرر رحيله في نهاية الموسم.

ولن يواجه انتقال خاميس الى النادي الانجليزي مشكلات كبيرة، خاصة في ظل خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، فى اوقات كثيرة من الموسم؛ حيث اصبح يشارك كبديل، أو في حالة رغبة زيدان فى اجراء عملية تدوير لناصره الاساسية.