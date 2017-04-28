بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية, اليوم الجمعة, أن الصين وروسيا اتفقتا على رؤية مشتركة بشأن كوريا الشمالية.. مضيفة إنهما تعتبران أنه من الضروري تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بشكل كامل من قبل كافة الأطراف.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن ذلك جاء في بيان للخارجية الصينية في أعقاب لقاء وزير الخارجية الصيني, وانج يي, مع نائب وزير الخارجية الروسي, جينادي جاتيلوف, في نيويورك.

وأشار البيان إلى أن “الجانبين يجمعان على أنه في الظروف الراهنة يجب على كل طرف أن ينفذ بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تخص كوريا الشمالية”.

وأضافت الخارجية الصينية أنه “من الضروري اتخاذ إجراءات تحول دون تصاعد المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية.. وفي الوقت ذاته, يجب تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المفاوضات من أجل العودة إلى الحوار والمشاورات حول القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية”.

وأكد وانغ يي خلال اللقاء, أن الصين وروسيا تواصلان الاتصالات والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية, مشيرا إلى احتمال تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية حتى تخرج الأوضاع عن نطاق السيطرة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الخطة التي اقترحتها بكين, والتي تقضي بوقف برنامج كوريا الشمالية النووي مقابل تعليق المناورات للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية, تتطابق مع مقترحات روسيا حول تسوية الوضع في المنطقة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد, اليوم الجمعة اجتماعا حول كوريا الشمالية. وسيمثل وانج يي وجينادي جاتيلوف بلديهما في هذا الاجتماع.