لندن - أ ش أ

لا يزال الحديث مستمراً عن مستقبل اللاعب نيمار دا سيلفا، مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني، وإذا ما كان سيبقى مع النادي أم سيرحل عنه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح اللاعب الدولي البرازيلي باب الرحيل عن ملعب كامب نو، وذلك لرغبته في اللعب لفريق يكون هو نجمه الأول، بدلاً من تواجده في ظل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

ويعتبر نادي تشيلسي الإنجليزي أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم المتميز؛ حيث ينوي المالك الروسي رومان أبراموفيتش شراءه من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي إيدين هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

لكن هناك ناد آخر وعد نيمار بإعطائه الراتب الذي يطلبه من أجل الموافقة على الانتقال إليه في الميركاتو الصيفي القادم، وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يقدم أعلى راتب للفرنسي بول بوجبا، الذي يحصل على 290.000 جنيه استرليني أسبوعياً.