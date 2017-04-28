القاهرة - أ ش أ

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تواصل حملتها المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل وتطهيره من التعديات وقد شملت الحملة جميع محافظات الجمهورية المطلة على نهر النيل.

وذكر التقرير أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ يوم السبت /11 /3 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 4351 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة 6 مخالفات بمحافظة أسوان ، و210 إزالات بمحافظة قنا ، و56 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 93 إزالة بمحافظة أسيوط و46 إزالة في محافظة بني سويف ، و235 إزالة بمحافظة المنيا و870 إزالة بمحافظة الفيوم و122 إزالة بمحافظة الجيزة و520 إزالة بمحافظة الإسماعيلية .. إضافة إلى 134 إزالة بمحافظة دمياط ، 429 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضا 267 إزالة بمحافظة الدقهلية.. إلى جانب 154 إزالة بمحافظة القليوبية و317 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 195 إزالة بمحافظة الغربية علاوة على 82 إزالة بمحافظة كفر الشيخ ، و342 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و271 إزالة بمحافظة البحيرة .

يذكر ان الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتدين وقد تم تنفيذ 21750 حالة إزالة لمخالفات منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى انطلقت فى 5 يناير 2015 وانبثق عنها وثيقة حماية نهر النيل التى وقع عليها رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من اطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.