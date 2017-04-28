عدن - أ ش أ

أكدت مصادر أمنية يمنية اليوم الجمعة إحباط القوات اليمنية لهجوم انتحاري لشخصين اثنين حاولا التسلل إلى معسكر ” الشهيد علي ناصر هادي ” بمحافظة عدن وتفجير نفسيهما .

وقالت المصادر حسبما أوردت قناة ( العربية ) الإخبارية ” إن انتحاريين اثنين, حاولا التسلل الى معسكر الشهيد علي ناصر هادي “المشاريع سابقا” بمنطقة المنصورة بمحافظة عدن لتنفيذ عملية إرهابية , وتفجير نفسيهما عبر حزمة ناسفة التي كانوا يرتدونها”.

وأوضحت أن الانتحاريين كانا يرتديان الزي العسكري , غير أن حراسة المعسكر تمكنت من كشفهما , وأثناء تبادل إطلاق النار قتل أحدهما فيما تمكن الآخر من الفرار.

في سياق آخر , أكد عبد الله الربيعة, المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, أن السعودية توزع معونات في مختلف أنحاء اليمن , بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

وقال الربيعة ” إن المركز استخدم طائرات التحالف العربي لإسقاط الأدوية وإمدادات الغذاء على محافظة تعز المحاصرة لإبقاء المستشفيات الأربعة الرئيسية تعمل, وإنه في بعض الأحيان تم استخدام الدواب لنقل تلك المساعدات “.