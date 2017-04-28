القاهرة -أ ش أ

انتهت الفنانة وعد البحري, اليوم الجمعة, من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “أحب أطمنك”, ترحيبا بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر وتوجيه رسالة سلام وطمأنينة, بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.

الأغنية كلمات مصطفى مرسي, ألحان أشرف سالم, توزيع شريف منصور, إشراف عام المنتج أحمد البنا, وتم تسجيلها باستوديو تيما.

ومن المقرر أن يصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم في زيارة إلى مصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية, ويترأس قداس صلاة باستاد الدفاع الجوي ثم يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسلام الذي يقام غدا بقاعة مؤتمرات الأزهر.