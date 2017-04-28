اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت الدكتور عبلة سلطان استاذة التاريخ الاسلامى ان الاعتدال فى الشخصية المصرية تاريخى وهو يعنى الحكم على الامور بعقلانية وعدل.

وأضافت ان “ام الدنيا” كما يطلقون علي مصر هي كلمة متوارثة بسبب تاريخها العريق بصفتها اقدم الحضارات على الاطلاق وتلتها ثم تزامنت معها الحضارة الصينية ، وكلمة ام الدنيا ايضا تطلق عليها ايضا بسبب قدوم ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام اليها وزواجه من السيدة هاجر واشارت الى ان كليم الله موسى عليه السلام مصرى ووُلد وتوفى ودُفن فى ارضها كما عاش فيها المسيح عليه السلام وامه السيدة العذراء فترة من عمره ولم يتعرضا فيها لاى اذى او خوف

واضافت استاذة التاريخ الاسلامى ان الرهبانية او التفرغ للعبادة فى مكان معزول خرجت من مصر بعد ظهور المسيحية كديانة لحبهم الكبير للعبادة وتقديسها كما رحب مسيحيوها بعمرو ابن العاص عندما توجه لفتحها على راس جيش عربى فاحسن معاملاتهم واكرمهم ، ونفت ما ردده البعض عن احراق عمرو ابن العاص لمكتبة الاسكندرية والتى احترقت قبله بمئات السنين واكدت ان كل المصريين يحبون الله وحريصين على التوجه اليه بكل الصور

واضافت فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان تاريخ مصر الطويل لم يشهد الممارسة الاستعمارية للشعوب الاخرى برغم قوتها او احتلالها لاراضى الغير واصر اهلها على صد كل عدوان خارجى يستهدف الاحتلال فكانت دائما املا لكل القواد فى العالم ان يصلوا اليها واكدت ان تاريخها الحديث امتداد لتاريخها العريق وعلى شعبها الاحتفاظ بالانتماء والاعتزاز الكبير لها لانها منارة وستظل بجهد ابنائها .

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا