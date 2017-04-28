نيويورك - أ ش أ

أظهرت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأمعاء, يتحتم عليهم اتباع حمية غذائية تحتوي على بروتين الصويا لفعاليته ودوره في تخفيف حدة هذه الالتهابات, حيث تعمل كعامل مساعد.

وأشار الباحثون في جامعة “بنسلفانيا” الأمريكية, في سياق أبحاثهم التي شملت عددا من فئران التجارب والخلايا القولونية البشرية المستزرعة, إلى أهمية النتائج المتوصل إليها في تطوير علاجات فعالة بأمراض الأمعاء الالتهابية, بما في ذلك التهاب القولون التقرحي ومرض كرون, سواء كانت التهابات مزمنة أو دورية للقولون وتشكل عامل خطر كبير لفرص الإصابة بسرطان القولون .. يعاني من أمراض الأمعاء الالتهابية, التي تعرف أيضا باسم مرض التهاب الأمعاء, 4 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم , وهو ماله عبء افتصادي متزايد بقيمة 19 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها سنويا.

و أكد الدكتور”جوشوا لامبرت”, أستاذ علوم التغذية في كلية “العلوم الزراعية”, أهمية تطوير الإستراتيجيات الغذائية لتخفيف أمراض القولون العصبي في مجال الصحة العامة .. مضيفا, أنه وفريقه البحثي سعيا إلى التركيز على بروتين الصويا ودراسة دوره وخواصه المضادة الأكسدة.