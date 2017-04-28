برلين - أ ش أ

أكدت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو إن الأمم المتحدة تقوم على مبادىء جوهرية احد هذه المبادىء الجوهرية هى التمثيل الجغرافى العادل والتناوب على المناصب بصورة عادلة.

وأضافت خطاب أن المجموعة العربية هى الوحيدة التى لم تحصل على هذا المنصب ، بينما حصلت جميع المجموعات الجغرافية على هذا المنصب، ففى أوروبا الغربية حصلت بالفعل على المنصب ست مرات، أما فرنسا فقد حصلت على المنصب لمدة 10 أو 12 سنة”.

وأشارت الى انه فى الوقت نقسه لابد أن يتم اختيار شخصية لديها الخبرة والكفاءة مع مراعاة التناوب الجغرافى.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة مشيرة خطاب الى ألمانيا وهي أول دولة تزورها بعد لقائها بأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بباريس بهدف الحصول على الدعم الألماني.

وأضافت خطاب:”شرفت بدعوة على الغداء من جانب وزيرة الدولة للشئون الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية ماريا بومر، وحضرت إلى ألمانيا بهدف طلب مساندتها لترشيحي لمنصب مدير عام منظمه اليونسكو”.

وأضافت :”بالأمس فى المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو تم اجراء المقابلة الشفهية معى لمدة 90 دقيقة ، باعتبارى أحد المرشحين التسعة للمنصب وكنت الأولى فى سحب القرعة، وقد قمت بتقديم وشرح رؤيتى لعمل هذه المنظمة العريقة التى تواجه تحديات كبيرة وسعدت بالحوار مع أعضاء المجلس التنفيذى وهم سوف يقومون بناء على تقديراتهم بالتصويت فى شهر أكتوبر القادم على اختيار المدير العام للمنظمة” .

واستطردت:”ترشيح فرنسا كان مفاجأة للجميع لأنها حصلت على هذا المنصب لمدة طويلة واستقر العرف وفقا لما لمسناه من الجانب الفرنسي لسنوات طويلة أن فرنسا دوله المقر لا ترشح أحدا لهذا المنصب لذا فكانت مفاجأة لنا ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية لهذا المنصب”.

وعن الوضع فى اليونسكو ، قالت خطاب إن اليونسكو يمر بأزمة مالية طاحنة وان هناك ضرورة ملحة للقيام بجهود إصلاحية داخل المنظمة . مطالبة بتقوية المكاتب الميدانية لليونسكو.

وأوضحت أن اليونسكو تضم في عضويتها 195 دولة وعشر دول مراقبين وليس لديها سوى 58 مكتبا على مستوى العالم ، مشددة على ان المنظمة تحتاج إلى موارد مالية ورؤية جديدة.