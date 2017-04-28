القاهرة - أخبار مصر

يلتقي الزمالك فى الرابعة عصر اليوم الجمعة فريق طنطا، على ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك يدخل اللقاء برصيد 46 نقطة محتلاً بهم المركز الثالث، في حين يأتي طنطا بالمركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

يدير اللقاء عوض سعفان، ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال وأحمد لطفي، وأحمد الدليل حكمًا رابعًا.

وفي السادسة والنصف مساء، يواجه الإسماعيلى نظيره المصري على استاد حرس الحدود، فى مباراة “قوية” كونهما تجمع قطبى شط القناة.

يدخل المصري اللقاء بالمركز الـ 4 برصيد 43 نقطة، في حين يمتلك الاسماعيلي 33 نقطة بالمركز الـ 10.

يدير اللقاء أمين عمر، ويعاونه كلاً من يوسف البساطي وإسلام أبو العز، ومحمود مغربي حكمًا رابعًا.