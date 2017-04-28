برلين - أ ش أ

استضافت السفارة المصرية في برلين الليلة الماضية محاضرة قدم فيها دكتور ديتريش راوا عالم الآثار الألمانى عرضا عن أهم وأخر اكتشافات البعثة المصرية الألمانية المشتركة في منطقة المطرية والعثور على تمثال الملك بسماتيك الأول وآثار أخرى تنتمى للحضارة المصرية بمدينة هيليوبوليس القديمة.

شهدت المحاضرة السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو التى تقوم بزيارة إلى ألمانيا للترويج للترشيح المصرى, حيث ألقت كلمة عبرت عن سعادتها للاكتشاف الأخير وقالت إنها كانت متواجدة فى موقع استخراج التمثال فى مارس الماضى.

بدوره, ألقى السفير د. بدر عبد العاطى كلمة أكد فيها جدارة مصر والمرشحة المصرية بالحصول على هذا المنصب الدولى الرفيع خاصة فى ضوء العمق والثراء الحضارى لمصر وما قدمته وتقدمه للبشرية من مساهمات كبيرة فى التاريخ القديم والحديث فضلا عن الكفاءة البالغة للمرشحة المصرية بما تملكه من قدرات وخبرات متراكمة ورؤية شاملة تمكنها من الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع.

وقدم السفير المصري الشكر للدكتور ديرتيش راوا لحرصه على تقديم محاضرتين فى السفارة إحداهما قبل اكتشاف تمثال الملك بسماتيك الأول مباشرة والثانية بعد عودته من القاهرة, مؤكدا دعم السفارة لجهود التعاون الثقافي بين البلدين خاصة فى مجال اكتشاف وترميم الآثار المصرية.