لندن - أ ش أ

احتجزت قوات الأمن البريطانية 4 أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة لندن ومقاطعة كنت.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الجمعة عن شرطة العاصمة البريطانية قولها إنها ألقت القبض على شابين 16 و20 عاما, وامرأة 20 عاما بعد إطلاق النار عليهم للاشتباه فيهم, كما ألقي القبض على امرأة في الثالثة والأربعين في مقاطعة كنت.

وأوضحت أنه تم القبض عليهم للاشتباه في التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها والتحريض عليها, مشيرة إلى أن المشتبه بهم محتجزون في مركز للشرطة جنوبي لندن.

من جانبه, قال متحدث باسم الشرطة إن المرأة أطلق النار عليها بعد أن داهمت الشرطة مسكنا في شارع هارلسدن في ولسدين في لندن, مشيرا إلى أنه نظرا لحالتها نقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة وننتظر تقريرا عن الحالة.

وأضاف المتحدث أن الشرطة ما زالت تفتش المنازل التي جرت فيها عمليات الاعتقال.

ولفتت الشرطة إلى أن العملية التي جرت في منطقة ولسدين لم تكن على صلة باعتقال رجل في وقت سابق بالقرب من البرلمان.