اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت الدكتورة رشا يحيى زميل كلية الدفاع باكاديمية ناصر بان تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسى على افكار الشباب التى تم طرحها فى مؤتمر الشباب الثالث بالاسماعيلية انها افكار قراءات كتب اكثر منها اليات تنفيذ على ارض الواقع واشار الى طلبات الشباب تشكيل مجالس لحل كل مشكلة واكد انه طلب غير واقعى ولايعنى الوصول للحلول ببرامج وخطط واضحة فاللقاءات كانت مفيدة للشباب ليكونوا اكثر واقعية ويتجهوا لحل المشاكل من خلال الاحتكاك بالمجتمع واكدت انها لاترى تصنيف الرجل والمرأة ضرورة فى انتقاء الشباب ولكن الكفاءة والتدريب والعمل

واضاف الدكتور ايمن الدهشان استشارى الموارد بشرية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الشباب هم عجلة التقدم نحو المستقبل وشدد على ضرورة وضع معايير لاختيار الشباب المشارك فى هذه المؤتمرات الشبابية ، ولجان اختيار تطبق هذه المعايير لانتقاء الشباب واكد ان متحدى الاعاقة دخلوا فى معترك الاختيارات ويطالبون بالمشاركة الفعالة لهم كجزء من المجتمع وطالب الحكومة وضع جدول زمنى لكل قرار خاص بمشاركة الشباب وتنمية الكوادر الخاصة

وقال الكاتب الصحفى احمد ايوب مدير تحرير مجلة المصور ان تجميع شباب للجلوس مع راس الدولة وهو رئيس الجمهورية هو تقدم فى حد ذاته لانه ازال كل الحواجز بين المسؤول الاول وكبار رجال الدولة وبين الشباب وهو مطلب الح عليه الشباب بشدة طوال اربعين عاما ، وهذه اللقاءات هى رسالة الى العالم بممارسة الديموقراطية بشكل عملى ودورى حيث استمع الرئيس دون خجل لكل تفاصيل القضايا ولم يرفض المعروض عليه او ينكره بل طالب من الوزراء المختصين الرد على الشكاوى والاستفسارات فيا يشبه كشف حساب ورقابة جماهيرية على الهواء امام الناس

بينما اكد المهندس رومانى شكرى خبير تكنولوجيا المعلومات ان منهج لقاء الرئيس السيسى منهج جيد جدا لاكتشاف المشاكل عن قرب والعمل على حلها واكد ان مشكلة رفع الاسعار ليس لها اسباب حقيقية ولكنها صورة من صور الجشع والاستغلال فيجب على القطاع المدنى ان يساعد الحكومة فى الرقابة فتبدا من المحليات واستخدامها للتكنولوجيا الذكية فى المراقبة والابلاغ عن المخالفين واشار الى زيادة الميكنة والاجهزة الحديثة لتخفيض فرص الفساد وانتشاره

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا