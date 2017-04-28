القاهرة - أ ش أ

يصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويزور اليوم الجمعة، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مصر في زيارة تاريخية، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.