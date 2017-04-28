اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الشيخ الدكتور الشحات عزازى وهو من علماء الازهر الشريف ان شهر شعبان توسط بين شهرى رجب وهو من الاشهر الحرم وشهر رمضان وهو شهر العبادة المركزة من صيام وقراءة القرآن حيث تكون الطاعة فى نهاره بالصيام وفى ليله بالقيام واكد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعمد ان يغير فى ايام الصيام بشعبان حتى لاتكون عادة ووصف شعبان بقوله «ذلك شهرٌ يغفُل الناس عنه بين رجَب ورمضان، وهو شهرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يُرفَع عمِلي وأنا صائِم» فرفع الاعمال تكون فى ذكرى تحويل القبلة بمنتصف شعبان وتحويل القبلة كانت فارقة فى تاريخ الاسلام واكدت خصوصية الرسالة التى بُعثت لامته

واكد الدكتور الشحات عزازى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان شهر شعبان شهر الاستعداد لتجديد العبادة فى رمضان فيجب على المسلم ان يزيد من الصلاة ليعوض مافاته اثناء العام او ما لم يحسن فيه الصلاة كما يجب ان يعوض الصيام او الزكاة بكثرة التصدق كما يجرى فى شعبان توطين النفس وتهيئتها لصيام رمضان، فإذا أقْبل رمضان كانتْ مستعدَّة لصيامه بقوَّة ونشاط، ومتأهِّبة لغيره مِن العبادات والطاعات، فتعظيم شعبان مِن تعظيم رمضان

واكد عالم الازهر الجليل ان طاعة الرسول لربه كانت طاعة فوق المثالية لانه صاحب الخلق العظيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى ولكنه القدوة الدائمة للمسلمين فزيادة الصوم فى شعبان عنده كانت تقارب الشهر كله كما قالت ام المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها ” ما رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم استكملَ صِيامَ شهر قطُّ إلاَّ رَمَضان، وَما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ مِنه صِيَامًا في شَعْبَان”

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