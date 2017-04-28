القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد اليوم الجمعة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 17 والإسكندرية 26 والصغرى 16 ومطروح 24 والصغرى 13، بينما تسجل العظمى فى أسوان سمبل 39 درجة والصغرى 21 .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 30 والصغرى 17 ، وفى الإسكندرية 16 26، وفى مطروح 13 24، وبورسعيد 18 26.